4 000 000 рублей выигрыша с двойника и ставка на победу «Шары Буллета» бэкфистом с кф 40 – BetBoom подвел беттинг-итоги прошедшего UFC 308!

Букмекерская компания BetBoom поделилась беттинг-итогами с завершившегося UFC 308. Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря ставке на «двойник». Беттор взял победу Магомеда Анкалаева против Александра Ракича и Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером с общим кф 1.67. Выигрыш с купона составил 3 755 819 рублей.

Крупнейший сыгравший коэффициент бетторы поймали в одном из самых ярких боев главного карда – противостоянии Шарабутдина Магомедова и Армена Петросяна. Один из клиентов BetBoom поставил на то, что «Шара Буллет» выиграет бой при помощи довольно редкого приема – нокаутом с бэкфиста. Отметим, что за всю историю UFC было всего 11 подобных завершений. Но и коэффициент был интересным – BetBoom предлагал за этот вариант кф 40. Однако российский боец сумел всех удивить. Шарабутдин победил своего бывшего сокомандника не с классического, а с двойного бэкфиста. Магомедов стал первым бойцом в истории организации, кому удалось подобное, а в медиа данный нокаут уже успели окрестить самым зрелищным в истории UFC. Выигранная ставка принесла клиенту BetBoom 200 000 рублей выигрыша со ставки в 5 000.