«Уверен, что «Спартак» забьет». Гол Барко – прогноз Чернявского на московское дерби
Автор Спортса Глеб Чернявский поставил на гол Эсекиэля Барко в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Не представляю, чем кончится дерби – победит Станкович или удивит!
Тем не менее уверен, что «Спартак» забьет. А кому еще забивать кроме Барко? 5+5 в сезоне, к тому же давно не бил пенальти, которые невозможно отбить. При этом кажется, что есть шансы на 1:0. С атакой у ЦСКА все скромно, в последних трех матчах с трудом забивают один.
Главное, чтобы обошлось без Абены в защите «Спартака» – и тогда прогноз точно рабочий», – считает Чернявский.
Чернявский надеется на гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба опять забьет. Прогнозы авторов Спортса на РПЛ
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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