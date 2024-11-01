«Федя. Народный футболист» выходит в прокат в кинотеатрах страны
31 октября при поддержке Winline на экранах кинотеатров начался показ спортивной драмы про одного из самых легендарных футболистов московского «Спартака» – Фёдора Черенкова.
Фильм рассказывает историю, пожалуй, самого любимого несколькими поколениями болельщиков «красно-белых» футболиста, чья игра и человеческие качества навсегда оставили след в сердцах миллионов людей. Картина переносит зрителей в мир большого футбола, показывая не только триумфы Черенкова, но и его борьбу с жизненными испытаниями.
Фёдор появился в составе «Спартака» в 1977 году и быстро стал одним из лучших футболистов страны. Однако его путь был омрачен трагедиями: смерть отца, давка в «Лужниках» во время матча с «Хаарлемом» и поражение от «Андерлехта» в четвертьфинале Кубка УЕФА привели к нервному срыву, который не мог не отразиться на его жизни в футболе и вне его.
Главную роль исполнил Станислав Румянцев, а компанию ему составили знаменитые Николай Фоменко, Борис Щербаков и Сергей Мигицко, что обещает зрителям глубокие и эмоциональные образы на экране. Режиссёром фильма выступил Николай Акелькин, для которого эта работа является дебютной в большом кино.
Не пропустите фильм «Федя. Народный футболист»!
С 31 октября во всех кинотеатрах страны.
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