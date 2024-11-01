Чернявский считает, что впервые в сезоне в матче «Динамо» Махачкала будет больше 2 голов. Соперник – «Зенит»

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» Махачкала.

Автор Спортса поставил на тотал больше 2,5 за 1.90. Такая ставке не сыграла ни в одном матче махачкалинцев в этом сезоне.

«Думаю, «Зениту» пора собраться, а то титул заранее уплывет в «Краснодар».

Несмотря на бетонную оборону «Динамо» из Махачкалы, питерцы могут забить много. Им комфортно и привычно играть против соперника в низком блоке, поэтому должны справляться. Не исключаю, что случится чудо и забьет даже Александр Соболев», – заявил Чернявский.

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