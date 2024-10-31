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Алла Михеева стала экспертом BetBoom Tennis

Телеведущая Алла Михеева стала новым экспертом BetBoom Tennis.

«Условия контракта не разглашаются. Алла выступит за новую команду, начиная с финала турнира в Париже уже в это воскресенье!» – сообщили в BB Tennis.

BetBoom Tennis с июля бесплатно показывает трансляции турниров ATP на сайте Tennisbb.ru и отдельном ютуб-канале.

Ставочная вики Спортса

Кто идет в РПЛ: взлетели шансы «Балтики», «Сочи» тормозит, в «Торпедо» и «Арсенал» до сих пор верят меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал BetBoom Tennis
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