Урал и БЕТСИТИ сделали эксклюзивный бомбер для легенды клуба в стилистике супергероя

В субботу состоялась теплая церемония прощания румынского футболиста Эрика Бикфалви с клубом, в котором он выступал с 2017 года.

Эрик ушел из «Урала» в январе 2025 года, после чего продолжил карьеру в румынском «Оцелуле». После окончания сезона в румынском чемпионате Эрик специально прилетел в Екатеринбург на заключительный матч Первой лиги со «СКА-Хабаровском», чтобы попрощаться с командой и болельщиками.

К этому событию «Урал» и партнер клуба БЕТСИТИ изготовили и подарили Эрику эксклюзивный бомбер, где игрок изображен в виде Тора — супергероя, именем которого болельщики прозвали Бикфалви за внешнее сходство. На матче фанаты могли выиграть мерч (футболки и худи) с изображением Эрика в виде Тора, а точно такой же бомбер клуб и БЕТСИТИ разыграют в своих социальных сетях .

Также в рамках церемонии прощания Эрик провел на стадионе автограф-сессию, нанес первый удар по мячу в матче, а после игры тепло попрощался с трибунами и бывшими партнерами по команде. В честь легенды клуб нарисовал граффити с изображением футболиста на стадионе.

Сама игра со «СКА-Хабаровск» завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1, что позволило команде занять 4-ю строчку в таблице и выйти в стыковые матчи на «Ахмат». Встречи пройдут 28 и 31 мая.

Всего 38-летний Бикфалви провел за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 голевые передачи.