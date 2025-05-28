«Бетис» – «Челси»: как игроки БЕТСИТИ ставят на финал Лиги конференций

28 мая состоится финал Лиги конференций, в котором встретятся «Бетис» и «Челси». Матч пройдёт во Вроцлаве и начнется в 22:00 мск.

Испанский клуб выдал неудачный финиш в чемпионате и не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов, заняв в итоговой таблице Примеры шестое место. Команда Мануэля Пеллегрини не побеждает пять матчей подряд во всех турнирах.

«Челси», наоборот, мощно провел концовку сезона в АПЛ и финишировал на четвертой строчке, обеспечив себе возвращение в ЛЧ спустя два года. Лондонцы выиграли семь из восьми последних матчей.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом финала ЛК «Челси». На триумф команды Энцо Марески дают кэф 1.43 , на итоговый успех «Бетиса» предлагают 2.90 .

На победу лондонцев в основное время матча дают 1.90 , на севильцев предлагают 4.60 , вероятность ничьей оценивается в 3.60 .

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.93 , такой же кэф – на тотал меньше 2.5. Обмен голами идет за 1.79 , противоположный исход «Обе забьют: нет» можно взять за 2.02 .

На то, что в финале забьет лидер атак «Бетиса» в плей-офф турнира Антони, предлагают 4.90 . Взять гол лучшего бомбардира «Челси» в этом сезоне Коула Палмера можно за 2.20 .

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита встречи. На победу «Челси» в основное время отдано 38% от всех ставок на исход, на успех «Бетиса» пришлось 32%, на ничью – 30%.

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