Восхитительные Яна Егорян, Александра Степанова и Ксения Коваленко – в презентации коллекции одежды, посвященной женскому лидерству

Что объединяет фехтовальщицу Яну Егорян, фигуристку Александру Степанову и футболистку Ксению Коваленко? Все они стали мамами, позже успешно вернулись в профессиональный спорт, а теперь презентовали коллекцию одежды, посвященную пути женщин в карьере и спорте!

Благотворительная программа «ДоброFON» и бренд одежды «Мурмуризм» объединили усилия для создания уникального мерча. Коллекция призвана подчеркнуть способность женщин совмещать любимую профессию с самореализацией в семье.

В капсуле представлены свитер, футболка с вышитым кармашком, сумка для телефона и игрушка «Доброфоня». Все сделано с любовью и с добротой. Даже для любителей котиков подготовили уменьшенную версию добросвитера.

Каждый предмет из этой коллекции – не просто стильная вещь, а символ тепла и заботы, связанный руками мам и бабушек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах! Все средства от продаж будут направлены в центр «Дом для мамы», где женщины и их дети получают шанс на безопасность, поддержку и надежду на светлое будущее.

Выбирайте любую вещь из коллекции здесь: fnbt.link/3e8a2. И носите добро с удовольствием — оно к лицу каждому!