Капризов о контракте, НХЛ и своей жизни — интервью на финале Лига Ставок Media Basket

Кирилл, ты на финале Лига Ставок Медиа Баскета. Какие у тебя отношения с баскетболом?

Я часто посещаю матчи НБА, так как мне очень нравится этот вид спорта. Я первый раз приехал на медиабаскет. Я был наслышан о нём, весь год смотрел матчи по интернету. Меня интересовало, почему я сам тут не появлялся. И вот у меня появился шанс сейчас приехать на турнир. Как раз после сезона приехал в Россию. Был шанс встретиться со всеми, посмотреть, как ребята играют, поучаствовать в этом событии, почувствовать атмосферу. Классные ощущения. Атмосфера здесь потрясающая, и я получаю огромное удовольствие.

Давай поговорим о хоккее. В прошлом сезоне ты явно не доиграл.

Да, я действительно не наигрался, так как провел всего 40 матчей. Когда плей-офф завершился, я чувствовал, что мог бы сделать больше. В играх с «Вегасом» нам не хватило уверенности, особенно мне и Эрику (Эриксону Эку). В плей-офф важно, чтобы команда была сплоченной и здоровой, чтобы все игроки отдавались игре полностью. Мы играли хорошо, и, возможно, это был наш лучший сезон, когда мы были близки к выходу в следующий раунд.

Ты сейчас следишь за Кубком Стэнли?

Не особо. Я смотрю только хайлайты. Из-за разницы во времени иногда удается посмотреть третий период.

Вопросы о контракте теперь будут преследовать тебя постоянно. Что ты можешь сказать по этому поводу?

Посмотрим, как все сложится. Я предпочитаю не говорить о себе. У нас есть время, и мой агент будет обсуждать детали с руководством. Моя цель на лето — отдохнуть после сложного сезона, провести время с семьей и подготовиться к следующему сезону. У меня еще год контракта, но в НХЛ это непривычно — начинают обсуждать новый договор, пока действует старый.

Ты видишь себя в свитере другой команды НХЛ?

Где бы я ни играл, я всегда представлял себя только в одном свитере. В Новокузнецке, Уфе, ЦСКА — везде я думал, что останусь. Мысли об НХЛ всегда были, но сейчас я уже пять лет играю в «Миннесоте», и мне здесь комфортно. Жизнь непредсказуема, но пока все устраивает.

Как тебе жизнь в холодной Миннесоте?

Холодно, но не так, как кажется. В декабре даже снега не было. Последние годы погода довольно мягкая, иногда выпадает много снега, но в целом комфортно.

Какие мысли по поводу Олимпиады?

Надеюсь, мы поедем. Хоккеисты не знают, что будет. Если скажут ехать — с радостью. Если нет — будем расстроены. Хочется играть за сборную, особенно когда болельщики так ждут.

Идеальный отпуск для Кирилла Капризова – какой он?

Через пару дней полечу домой, в Новокузнецк, после вернусь в Москву. В сентябре уже обратно, в США. В отпуске особо сильно телефон не трогаю. Бывает, ездим с друзьями на выходные с палатками, там вообще связи нет, и это здорово, кайфуешь от этого. Это происходит у меня каждое лето. Ты знаешь, что тебе на этих выходных ничего не надо, ты просто можешь отдохнуть головой и со своими друзьями получить удовольствие.

Назови символическую пятерку из своих партнеров.

Паша Дацюк в центре, сто процентов. С Гусем (Никитой Гусевым) мы играли, но назову (Матса) Цукарелло. В защите – Нестер (Никита Нестеров) и Слава Войнов. Потому что Слава в НХЛ очень здорово играл, на Олимпиаде был, в Питере он тоже здорово играл. Вратарь… С Серегой Бобровским я никогда не играл за одну команду. Возьму Шестеру (Игоря Шестеркина).