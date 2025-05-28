Клубы из Испании 24 года не проигрывают в финалах еврокубков соперникам из других стран

«Бетис» и «Челси» встретятся в финале Лиги конференций.

Испанские клубы не проигрывают в финалах еврокубков соперникам из других стран с 2001 года. За это время было 9 побед в Лиге чемпионов («Реал» – 5, «Барса» – 4) и 10 выигранных финалов Лиги Европы («Севилья» – 6, «Атлетико» – 2, «Вильярреал» и «Валенсия» – по одной).

Последнее поражение команды из Испании в еврокубковом финале против соперника из другой страны – финал ЛЧ в 2001 году, когда «Бавария» обыграла «Валенсию» в серии пенальти.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом финала ЛК за 1.43. На трофей «Бетиса» дают 2.90.

Матч состоится 28 мая и начнется в 22:00 мск.

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