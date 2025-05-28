«Бетис» забил первым в 14 из 16 матчей в этой ЛК. 2.50 – испанцы откроют счет в финале с «Челси»

«Бетис» и «Челси» встретятся в финале Лиги конференций.

Клуб из Испании открыл счет в 14 из 16 матчей в этом розыгрыше турнира. «Бетис» не забил первым лишь дважды – в играх против «Легии» (0:1) и «Гента» (0:1).

Букмекеры дают коэффициент 2.50 на то, что «Бетис» откроет счет в финале Лиги конференций. 1.63 – первый мяч забьет «Челси», 10.50 – команды не забьют в основное время.

Матч пройдет 28 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

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