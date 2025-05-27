Медведев сенсационно проиграл Норри, побеждая 5:3 в решающем сете. В лайве на камбэк 81-й ракетки давали 10.00

Даниил Медведев сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос» уже в первом круге.

29-летний россиянин проиграл 81-й ракетке мира Кэмерону Норри на старте турнира – 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

В решающем сете при счете 5:3 в пользу Медведева на камбэк его соперника давали коэффициент 10.00. Перед матчем Норри котировался явным андердогом за 4.40 против 1.21 на победу россиянина.

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