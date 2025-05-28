«Штутгарт» сыграл в финале Кубка Германии без логотипа спонсора-букмекера Winamax. Оператор обвинил клуб в нарушении условий контракта

«Штутгарт» отказался от спонсора-букмекера Winamax перед финалом Кубка Германии.

Немецкий клуб сыграл против «Арминии» (4:2) в форме с логотипом Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW) на груди, где на протяжении всего сезона располагался логотип букмекерской компании Winamax – главного спонсора «Штутгарта».

Соглашение клуба с LBBW вступит в силу только со следующего сезона, но для финала Кубка Германии было сделано исключение. По данным Kicker, причиной для смены спонсора на футболке стал долг Winamax перед «Штутгартом» в размере 2,5 миллиона евро.

«С большим удивлением отмечаем, что «Штутгарт» сыграет в финале Кубка Германии без логотипа своего главного спонсора на груди. Это явное нарушение нашего договора о сотрудничестве.

«Штутгарт» в очередной раз нарушает принципы крепкого партнерства, которое должно быть основано на надежности, искренности и справедливости. Клуб не впервые совершает действия, наносящие ущерб нашей репутации и бизнесу», – заявили в букмекерской компании перед игрой.

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