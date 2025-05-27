Депутат Госдумы Ананских: «Раньше казино не имели высоких доходов. Сейчас ситуация изменилась – пришла пора увеличить налоги»

Депутат Госдумы Игорь Ананских оценил законопроект о повышении налоговых ставок для казино и букмекеров.

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить налоги на игорный бизнес в два раза.

«В прежние времена казино было мало, они располагались в местах с достаточно небольшой проходимостью и не имели высоких доходов. Поэтому и налогооблагаемая база была соответствующей.

Сегодня ситуация изменилась. Казино представляют собой большие, хорошо разрекламированные и хорошо оборудованные комплексы, обладающие высокой маржинальностью. Поэтому посчитали, что пришла пора увеличить налоги.

Это ни в коем случае не означает, что мы легальные казино каким-то образом притесняем, ужесточаем для них условия, запрещаем работать. Просто приводим налогооблагаемую базу в соответствие с их реальными доходами», – заявил Ананских.

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