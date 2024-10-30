Магнус Карлсен стал амбассадором BETBY

Один из ведущих поставщиков данных для букмекерских компаний BETBY объявил о подписании контракта с Магнусом Карлсеном.

16-й чемпион мира по шахматам стал амбассадором. Отмечается, что BETBY заключил долгосрочное соглашение с норвежцем.

В сентябре ФИДЕ признала Карлсена лучшим шахматистом в истории.

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