Букмекеры – самые узнаваемые спонсоры в российском спорте (Forbes)

Букмекерские компании стали самыми заметными спонсорами в российском спорте.

Исследовательский центр «Позиция» провел онлайн-анкетирование о спонсорстве в спорте среди 1213 жителей из 17 крупнейших городов России с населением свыше 1 млн человек. Среди респондентов 1145 человек (94,4%) являются поклонниками спорта.

Участники опроса считают, что наиболее значимую поддержку спорту оказывают государство и госкорпорации (40,5%), букмекеры (38,8%) и частные компании (20,7%).

По данным Forbes, треть респондентов (34,4%), регулярно следящих за трансляциями, могут назвать не менее трех спонсоров любимой команды, игрока или чемпионата. Букмекеры (46%) – самые заметные спонсоры. За ними идут страховые компании (26%), автопроизводители (25,6%), госкорпорации (22,6%) и топливные компании (20%).

Менее подходящими для спорта спонсорами респонденты считают производителей алкогольной продукции (38%), БАДов и витаминов (30%) и товаров для взрослых (29%).

Большинство опрошенных (58%) заметили растущую активность букмекеров в поддержке и развитии спорта. 22,4% респондентов считают, что подобная вовлеченность беттинг-компаний благоприятно влияет на спортивную индустрию. По данным самих букмекеров, объемы спонсорской поддержки также растут.

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