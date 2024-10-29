Как букмекеры оценивали шансы Винисиуса и Родри на «ЗМ»? В последний день все рухнуло

Хотя бразилец полгода был фаворитом.

Родри выиграл «Золотой мяч», опередив Винисиуса – неожиданно для бразильца и «Реала». В последний день это сказалось и на коэффициентах, которые резко поменялись после новостей о возможной победе испанца и бойкоте церемонии от «Реала».

Теперь интересно отследить динамику коэффициентов за весь год.

Стартовые коэффициенты открылись в октябре 2023 года – фаворитом вообще был Джуд Беллингем, а Родри и Винисиус не входили в топ. В сезоне-2023/24 бразилец с «Реалом» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов – вместо 5% на «Золотой мяч» (коэффициент 21.00) теперь у Винисиуса было 60% (1.67)! Цифры на Родри почти не изменились (в районе 10%).

Евро и Кубок Америки спровоцировали еще одно глобальное изменение: Бразилия вылетела в первом же этапе плей-офф, а испанец стал чемпионом и лучшим игроком турнира. Тут они стали гораздо ближе друг к другу по цифрам. Фаворитом все равно оставался Винисиус, но теперь это 40% против 33%.

Осенью коэффициент на игрока «Реала» стал заметно рушиться, на полузащитника «Ман Сити» – понемногу расти. Винисиус становился явным фаворитом: за день до вручения «Золотого мяча» шансы оценивались в 89%. Казалось, все слишком очевидно.

Но наступил день голосования: пошли первые инсайды, а потом стало известно, что Винисиус проиграл, а «Реал» не приедет на церемонию. Многие букмекеры просто закрыли линии и не принимали ставки. Но кое-где можно было успеть отследить изменения: теперь шансы стали 91% против 8%. Только в пользу Родри.

В итоге так и произошло: выиграл испанец.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Gonzalo Arroyo Moreno