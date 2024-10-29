0

«Аугсбург» 15 лет не побеждает дома в Кубке Германии. 2.80 – «Шальке» не проиграет

«Аугсбург» примет «Шальке» в 1/16 финала Кубка Германии.

За последние 15 лет «Аугсбург» ни разу не побеждал в Кубке на своем поле. Все 12 побед в турнире с сезона-2010/11 пришлись на гостевые матчи.

За 1.40 можно поставить на то, что «Аугсбург» прервет неудачную серию и победит. 2.80 – «Шальке» не проиграет.

Матч состоится 29 октября и начнется в 20:00 мск.

Ставочная вики Спортса

89% – вероятность «ЗМ» Винисиуса за день до вручения. Вот почему он заранее устроил вечеринку

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoШальке
logoбундеслига Германия
logoКубок Германии
logoАугсбург
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
прогнозы на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Винисиус – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2025 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Родри – вне топ-10
3448 минут назад
В Казахстане выявили почти 2 тысячи сайтов, содержащих признаки интернет-казино
сегодня, 10:51
Букмекеры ждали от Соболева минимум 8 голов в сезоне РПЛ после перехода в «Зенит». Сейчас ждут в 2 раза меньше
1сегодня, 09:48
В России начали принимать ставки на нового тренера «МЮ». Аморим из «Спортинга» – с отрывом главный претендент
6сегодня, 08:56
Оператор Betsson зафиксировал рекордную выручку в 3-м квартале 2024 года
сегодня, 08:32
Ретеги из «Аталанты» – фаворит бомбардирской гонки Серии А. Кэф на его победу обвалился более чем в 5 раз
сегодня, 07:45
Винисиус не выиграл «Золотой мяч» с коэффициентом 1.12. Родри стал победителем с 5.50
12вчера, 22:41
«Краснодар» оторвется от «Зенита» на 3 очка, если победит «Крылья» за 1.86
2вчера, 14:25
Во Франции отказались от легализации онлайн-казино
вчера, 13:50
Более 15% взрослых игроков онлайн-казино становятся лудоманами (The Lancet)
1вчера, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Количество ставок на НФЛ в Великобритании и Ирландии выросло на 60% за год (Entain)
27 октября, 17:57
Со 2 по 9 ноября в Серпухове пройдет женский чемпионат России по боксу. БК «Лига Ставок» впервые выступит генеральным партнером турнира
сегодня, 09:19Реклама
Борьба за плей-офф 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET в самом разгаре!
вчера, 14:29Реклама
Ван Нистелрой – главный претендент на пост тренера «МЮ», Аморим – 2-й, Саутгейт – 3-й, Хави – в топ-5 у букмекеров
41вчера, 12:10
Во Франции могут легализовать онлайн-казино
27 октября, 20:26
«ПСЖ» и «Марсель» забивали меньше 4 голов в 9 и 10 последних очных матчей. 1.60 – продление тренда
27 октября, 19:23
«Рома» сыграла вничью на выезде в 4 матчах подряд в Серии А. 3.30 – продление серии в игре с «Фиорентиной»
27 октября, 17:27
«Интер» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Дерби Италии
27 октября, 09:45Реклама
«Спартак» не выигрывает на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ. 1.55 – победа над «Пари НН» в гостях
327 октября, 08:37
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на выезде в 4 матчах подряд. 3.80 – продление тренда в игре с «Вест Хэмом»
27 октября, 08:26