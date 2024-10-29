«Аугсбург» 15 лет не побеждает дома в Кубке Германии. 2.80 – «Шальке» не проиграет
«Аугсбург» примет «Шальке» в 1/16 финала Кубка Германии.
За последние 15 лет «Аугсбург» ни разу не побеждал в Кубке на своем поле. Все 12 побед в турнире с сезона-2010/11 пришлись на гостевые матчи.
За 1.40 можно поставить на то, что «Аугсбург» прервет неудачную серию и победит. 2.80 – «Шальке» не проиграет.
Матч состоится 29 октября и начнется в 20:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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