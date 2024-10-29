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Со 2 по 9 ноября в Серпухове пройдет женский чемпионат России по боксу. БК «Лига Ставок» впервые выступит генеральным партнером турнира

Это будет юбилейный, 25-й, чемпионат России среди женщин. Кстати, Серпухов, уже принимал турнир в 2004 году. Тогда чемпионками стали Елена Сабитова и Софья Очигава, Елена Карпачева и Юлия Немцова, Ирина Синецкая и Ольга Славинская, Наталья Рагозина и Мария Яворская – спортсменки, которые стояли у истоков женского бокса в нашей стране, побеждали на крупнейших турнирах и прославляли Россию на международной арене.

Возможно, юбилейный чемпионат станет и рекордным по количеству участниц: заявки на участие в турнире подали 185 спортсменок из 50 регионов страны.

– Чемпионат России будет отборочным в национальную команду – основной и резервный состав – на 2025 год, – рассказал главный тренер женской сборной России Альберт Муталибов. – В следующем году нас ожидает чемпионат мира в Белграде, и победительницы чемпионата России будут главными претендентками на то, чтобы представлять нашу страну в Сербии. Все звезды российского женского бокса примут участие в чемпионате России. Исключение – чемпионка мира 2012 года Александра Кулешова и чемпионка мира 2019 года Екатерина Куц, которая восстанавливается после травмы. Очень интересно будет наблюдать за чемпионкой мира 2023 года Анастасией Демурчян, которая выступит в новой весовой категории. Считаю, что решение сменить категорию – верное.

Посмотрим, как Анастасия себя проявит. Предвкушаю очень интересное противостояние в категориях 57, 60, 66 и 75 кг, где у нас есть сразу несколько фаворитов. В весе 57 кг – это Людмила Воронцова и Дарья Абрамова, в 60 кг – Надежда Голубева и Нуне Асатрян, в 66 кг – Азалия Аминева и Альбина Молдажанова, в 75 кг – Анастасия Шамонова и Елена Гапешина. Уверен, что должны ярко проявить себя и молодые спортсменки, которые уже прошли сборы с национальной командой и приняли участие в международных турнирах. Кстати, чемпионат позволит нам оценить не только работу боксеров, но и личных тренеров, ведь спортсменки готовились к чемпионату России на местах.

Призовой фонд турнира составляет 24 миллиона рублей. За первое место спортсменки получат 1 500 000, за второе – 250 000, за третье – 125 000 рублей. Все бои чемпионата России покажут на телеканалах «Матч.Боец» и Матч.Страна». Соревнования пройдут во дворце спорта «Надежда» в поселке Большевик городского округа Серпухов.

Расписание чемпионата России:

·      2 ноября

14:00 дневная программа боев

17:30 церемония открытия

18:00 вечерняя программа боев

·      3-7 ноября

14:00 дневная программа боев

17:30 вечерняя программа боев

·      8 ноября

12:00 полуфиналы

17:00 полуфиналы

·      9 ноября

16:30 церемония закрытия

17:00 финалы

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