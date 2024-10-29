Ретеги из «Аталанты» – фаворит бомбардирской гонки Серии А. Кэф на его победу обвалился более чем в 5 раз
Матео Ретеги лидирует в гонке бомбардиров Серии А.
Новичок «Аталанты» забил 10 голов в 9 матчах чемпионата. У его ближайшего преследователя – Маркуса Тюрама из «Интера» – 7 мячей.
Букмекеры считают Ретеги фаворитом бомбардирской гонки за 2.75. До старта сезона он котировался за 15.00.
До старта чемпионата фаворитом гонки за 3.50 был форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. В 9 турах он забил 3 мяча – кэф на первое место в списке бомбардиров Серии А взлетел до 11.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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