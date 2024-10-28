«Юве» до этого пропустил лишь один гол.

«Интер» и «Ювентус» в бешеном матче девятого тура Серии А сыграли 4:4. Так результативно не было почти 50 лет, столько голов – мощный удар по раскладам результативности.

Вероятность ничьей колебалась и упала – но «Юве» спас игру

Изначально фаворитом матча был «Интер» – играл дома, на победу давали 1.83, а на успех «Юве» – 4.55.

Петр Зелиньски открыл счет с пенальти – Душан Влахович и Тимоти Веа ответили двумя голами, но затем забил Генрих Мхитарян, а Зелиньски реализовал еще один пенальти – 3:2 в первом тайме.

Казалось, гол Дензела Думфриса остановит «Юве» – 4:2 сохранялись за 20 минут до конца. Но дубль Кенан Йылдыза сделал окончательные 4:4.

Коэффициент на ничью был обычным и менялся в зависимости от счета, но ближе к концу игры сильно вырос. И в итоге сыграл.

Традиционно в таких случаях обращают внимание на изначальные коэффициенты с крупными тоталами. Например, на такие.

В общем, кто выбирал голы – в плюсе.

«Юве» пропустил в четыре раза больше, чем за весь сезон. Аномалия

«Ювентус» пришел к девятому туру Серии А всего с одним пропущенным: отыграли семь из восьми матчей всухую.

А теперь пропустили в четыре раза больше, чем во всех предыдущих восьми матчах Серии А. И на один меньше, чем во всех турнирах сезона, включая Лигу чемпионов.

Четыре пропущенных «Интера» удивляют меньше. В прошлом сезоне Серии А из 38 матчей миланцы отыграли 21 на ноль, но теперь из девяти игр лишь три без пропущенных.

Более того, лишь в одном из пяти последних матчей Серии А «Интер» не пропустил два гола и больше. 4:4 с «Юве» – вдобавок к 1:2 с «Миланом», 3:2 с «Удинезе» и 3:2 с «Торино».

«Есть разочарование, но как тренер я должен проанализировать четыре пропущенных гола. Мы играли против сильной команды, но не можем пропускать четыре», – цитата Симоне Индзаги после битвы с «Юве».

4:4 – аномальная игра между «Интером» и «Юве». Предыдущий раз восемь голов забивали в Кубке в 1975-м – 6:2 в пользу миланцев. Но в истории был матч результативнее – в 1961-м в Серии А «Ювентус» грохнул «Интер» с безумнымм 9:1. Стал чемпионом, но в итоговой таблице их разделили всего пять очков.

Ставочная вики Спортса

4:4 «Интера» с «Юве» – комплимент для всех. Быстрые мысли Клещенка о безумии

Фото: globallookpress.com / Keystone Press Agency, Massimo Paolone, Spada