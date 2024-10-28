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Борьба за плей-офф 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET в самом разгаре!

26 и 27 октября прошел третий уикенд главного спортивного события осени ­, 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET, по итогам которого были определены единоличные лидеры в группах А и В. Первое место в группе А сохранила самая медийная команда России – HOOPS А, а в группе Б – команда AUF с легендой уличного баскетбола Ларри Уильямсом «Bone Collector».

После прошедшего уикенда невероятный по накалу турнир достиг экватора: команды провели разное количество матчей, и их положение может сильно измениться. На данный момент тройку сильнейших в группе А занимают HOOPS, ROCKET TEAM и Sayonara Boys Club, а в группе В лидируют AUF, DAWGS и ALIKSON TEAM. Впереди всех любителей баскетбола ждет еще больше захватывающей и напряженной борьбы за прямой выход в плей-офф и попадание в плей-ин.

Каждый новый уикенд становится более увлекательным, особенно когда можно не просто следить за ходом матча, но и принимать участие в нем. В мобильном приложении «Лига Ставок» действует линия на событие, а также акции фрибет 4444 и страховка первой ставки для действующих игроков по промокоду BASKET4. Кроме того, пользователи могут обсуждать игры в специальном чате приложения, повышая вероятность выигрышей.

Не упустите возможность посетить самое масштабное баскетбольное шоу и поболеть за любимую команду! Продолжайте следить и наслаждаться 4 сезоном Лига Ставок MEDIA BASKET в телеграм-канале https://t.me/ligastavok_mediabasket!

ЛИГА СТАВОК MEDIA BASKET — первая медийная баскетбольная лига в России, объединившая профессиональных баскетболистов, блогеров и селебрити, а также любителей в едином зрелищном турнире. Проект стартовал в 2023 году.

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