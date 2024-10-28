Овечкин почти 2 года не делал хет-трики в НХЛ. 1.80 – сделает в этом сезоне

Александр Овечкин сделает хет-трик в этом сезоне НХЛ, считают букмекеры.

Нападающий «Вашингтона» сделал 30 хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ – больше всех среди действующих игроков.

Последний раз 39-летний россиянин забросил три шайбы за игру 1 января 2023-го – «Монреалю».

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.80 на то, что Овечкин сделает хотя бы один хет-трик в этом сезоне. 1.90 – хет-трика не будет.

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