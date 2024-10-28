Коэффициент на чемпионство «Краснодара» рухнул с 15.00 до 3.20 с начала сезона. Только «Зенит» (1.80) котируется выше

Букмекеры считают «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ.

С начала сезона коэффициент на титул «Краснодара» обвалился почти в 5 раз – с 15.00 до 3.20.

Только «Зенит» котируется выше – на чемпионство петербуржцев дают коэффициент 1.80. В начале сезона титул команды Сергея Семака шел за 1.55.

«Краснодар» и «Зенит» делят первое место в таблице РПЛ с 30-ю очками, но у южан есть матч в запасе.

На чемпионство «Локомотива», в активе которого 28 баллов, можно поставить за 10.00.

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