Во Франции могут легализовать онлайн-казино

В правительстве Франции рассматривают предложение легализовать онлайн-казино в 2025 году.

По мнению властей, наделение iGaming-сегмента законным статусом решит несколько проблем:

1. Пополнить бюджет страны за счет налога в размере 55,6% от валового дохода операторов казино.

2. Ограничить негативное влияние онлайн-игр на здоровье пользователей.

3. Уменьшить количество нелегальных операторов.

Сейчас годовой оборот незаконных онлайн-казино составляет более 1,6 млрд долларов. Это около 10% доходов от всего сектора азартных игр.

Франция и Кипр – единственные страны-члены ЕС, где онлайн-казино нелегальны.

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