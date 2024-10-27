Во Франции могут легализовать онлайн-казино
В правительстве Франции рассматривают предложение легализовать онлайн-казино в 2025 году.
По мнению властей, наделение iGaming-сегмента законным статусом решит несколько проблем:
1. Пополнить бюджет страны за счет налога в размере 55,6% от валового дохода операторов казино.
2. Ограничить негативное влияние онлайн-игр на здоровье пользователей.
3. Уменьшить количество нелегальных операторов.
Сейчас годовой оборот незаконных онлайн-казино составляет более 1,6 млрд долларов. Это около 10% доходов от всего сектора азартных игр.
Франция и Кипр – единственные страны-члены ЕС, где онлайн-казино нелегальны.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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