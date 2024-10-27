«Рома» сыграла вничью на выезде в 4 матчах подряд в Серии А. 3.30 – продление серии в игре с «Фиорентиной»

«Фиорентина» примет «Рому» в 9-м туре Серии А.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам – на них можно поставить за 2.45. Шансы гостей оценены коэффициентом 3.20.

«Рома» сыграла вничью на выезде в 4 матчах подряд в Серии А. На такой исход в предстоящей встрече предлагают 3.30.

Игра пройдет 27 октября и начнется в 22:45 мск.

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