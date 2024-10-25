Чемпион Ла Лиги без очков в класико. Бывало ли такое в XXI веке?

«Барселона» и «Реал» в нынешнем сезоне идут по рекордному графику – как бы не на 100 очков. Каталонцы выиграли девять матчей из десяти, а у «Реала» уже больше года вообще нет поражений в чемпионате Испании и возможен новый рекорд Ла Лиги. Все эти факты наводят на мысли о том, что даже два поражения в класико могут не стать преградой для итогового титула. О чем говорит история?

Об обратном. Удивительно, но два поражения в класико – приговор. В XXI веке не было ни одного случая, чтобы «Реал» или «Барселона» выигрывали чемпионат, уступив сразу в двух матчах Ла Лиги заклятым соперникам. А вот прецеденты с одним баллом в двух играх случались. Вспомним редкие сюжеты для Испании.

Сезон-00/01: отомстили Фигу, но провалили чемпионат

Первый относительно свежий пример, когда «Реал» стал чемпионом, взяв одно очко в класико. Тот сезон для «Барселоны» был омрачен трансфером Луиша Фигу в Мадрид. Как раз тогда португалец впервые вернулся на «Камп Ноу» после скандального перехода. Свиная голова прилетит только через два года…

«Барселона» выиграла эмоциональный матч дома – 2:0: Луис Энрике забил победный гол с передачи Хави. В Мадриде сыграли – 2:2, однако в чемпионате была пропасть – 17 очков.

Сезон-12/13: финальный укол от Моуринью

Последний сезон Жозе Моуринью в Мадриде. Португалец напоследок только локально огорчил «Барселону»: «Реал» взял четыре балла в чемпионате, но вообще не боролся за титул, отстав на пятнадцать очков.

Каталонцы очень легко выиграли Ла Лигу под руководством Тито Вилановы: 100 очков, 115 голов и всего два поражения.

Сезон-16/17: чудо-гол Месси не сделал «Барсу» чемпионом

Случались и обратные примеры. В сезоне-16/17 «Барселону» трясло по ходу всего чемпионата, к апрельскому матчу команда Луиса Энрике подошла с отставанием в шесть очков от первого места.

Игра – одна из последних горячих в эпоху Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Здесь был вполне классический сюжет для всеми любимого боевика: удаление Серхио Рамоса, бодрая атака на последних минутах и чудо-гол от Лео в ворота эффектно прыгнувшего Кейлора Наваса. «Барселона» снесла всех оставшихся соперников в чемпионате, но «Реал» сохранил запас в три очка до конца.

Когда две победы в класико – шанс для других клубов

На этом все со случаями, когда клуб, набравший максимум одно очко в класико, выигрывал чемпионат.

Отдельно стоит упомянуть о других чемпионах. В сезоне-13/14 «Барселона» дважды обыграла «Реал», но это не помогло выиграть Ла Лигу – в последнем туре пропустили к титулу «Атлетико».

«Реал» отзеркалил через семь лет: взял шесть очков против «Барселоны», однако с «Атлетико» в чемпионской гонке не справился.

На рубеже веков шумели «Депортиво» и «Валенсия». В смутное время возможностей в испанском футболе «Реал» и «Барселона» брали друг у друга по четыре очка, но, естественно, это не приводило к титулам.

И все же – есть ли пример двух поражений и титула?

Есть. В последний раз такое случалось… почти 50 лет назад! В сезоне-75/76 в Испании еще действовала двухочковая система, поэтому в 34 матчах «Реал» набрал только 48 баллов, а «Барселона» отстала на пять пунктов.

Интересно, что в Мадриде команды играли за три тура до финиша Ла Лиги, хозяевам было достаточно одного очка, чтобы оформить чемпионский титул. В столице готовились к празднику, но атака «Барселоны» во главе с Йоханом Кройффом отложила вечеринку на неделю. Это и есть последний случай, когда проигравший оба класико стал чемпионом.

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Фото: Gettyimages.ru /Gonzalo Arroyo Moreno