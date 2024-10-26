«Реал» – букмекерский фаворит против «Барселоны» в класико
«Реал» Мадрид дома сыграет с «Барселоной» в класико в рамках 11-го тура Ла Лиги.
«Реал» – фаворит с коэффициентом 1.92. Победа «Барселоны» идет за 3.80, а ничья доступна с котировкой 4.20.
Букмекеры ожидают, что матч получится результативным – на тотал больше 2,5 голов дают 1.43, а на тотал больше 3 предлагают 1.63.
Килиан Мбаппе считается самым вероятным автором забитого мяча в матче. Его гол оценивается в 1.85.
Игра пройдет 26 октября и начнется в 22:00 мск.
«Реал» идет на большой рекорд в Ла Лиге. Чтобы повторить – надо не проиграть «Барсе», которая его и установила
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости