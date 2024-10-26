«Реал» – букмекерский фаворит против «Барселоны» в класико

«Реал» Мадрид дома сыграет с «Барселоной» в класико в рамках 11-го тура Ла Лиги.

«Реал» – фаворит с коэффициентом 1.92. Победа «Барселоны» идет за 3.80, а ничья доступна с котировкой 4.20.

Букмекеры ожидают, что матч получится результативным – на тотал больше 2,5 голов дают 1.43, а на тотал больше 3 предлагают 1.63.

Килиан Мбаппе считается самым вероятным автором забитого мяча в матче. Его гол оценивается в 1.85.

Игра пройдет 26 октября и начнется в 22:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Реал» идет на большой рекорд в Ла Лиге. Чтобы повторить – надо не проиграть «Барсе», которая его и установила