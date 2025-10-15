Промо
11 295 зрителей посетили Финал WINLINE Кубка России среди женских команд

Матч прошел в воскресенье на «Мордовия Арене» в Саранске, победителем в четвертый раз в истории стал московский ЦСКА — в финале армейские футболистки переиграли «Зенит» в серии пенальти.

Матч открылся ярким предматчевым шоу с пиротехникой, а также выступлением группы RASA при поддержке школы танцев Вячеслава Тужилкина и Государственного фольклорного ансамбля «Торама».

WINLINE сделал разницу на матчах женского футбола в России.

Овечкин забросит меньше 30 шайб в сезоне НХЛ, считают букмекеры. За 20 сезонов в США он лишь однажды не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате
4сегодня, 14:21
8 очков за игру, 12 минут на площадке и 44 матча с очками: ожидания букмекеров от Дёмина в дебютном сезоне НБА
8сегодня, 13:08
89% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Спартака» над «Ростовом»
2сегодня, 12:53
Леброн Джеймс продолжит набирать минимум по 10 очков в каждом матче регулярки НБА, уверены букмекеры
8сегодня, 12:35
«Барыс» проиграл 6 матчей подряд. 1.46 – уступят лидеру дивизиона Чернышова «Авангарду»
сегодня, 11:27
6 из 14 матчей «Сибири» в этом сезоне КХЛ завершились буллитами. 7.80 – серия буллитов в игре с «Ак Барсом»
3сегодня, 10:39
«Металлург» проиграл три последних матча против «Салавата», но сегодня котируется подавляющим фаворитом
5сегодня, 09:51
Медведев с 2022 года всухую побеждает в первых раундах на турнирах ATP 250. 1.52 – обыграет Уолтона 2-0
сегодня, 08:40
«Шанхай» лидирует на Западе по потерянным очкам, но котируется андердогом домашнего матча с «Динамо»
сегодня, 08:19
«Торпедо» проведет первый матч после возвращения Кононова. 3.40 – проиграют «Велесу» и вылетят из Кубка
сегодня, 07:48
«Автомобилист» не забивает «Северстали» в большинстве 6 матчей подряд. 1.87 – клуб из Череповца снова не пропустит в меньшинстве
1вчера, 14:46
25 из 45 последних матчей тульского «Арсенала» завершились вничью. 3.50 – ничья с «Соколом» в основное время в Кубке
вчера, 13:18
«Локомотив» обыграл ЦСКА в трех последних матчах и котируется фаворитом сегодня
вчера, 11:40
Питер рулит: стартовал розыгрыш нового Mercedes-Benz E-Class от «Лиги Ставок»
вчера, 07:00
Овечкин повторит худший старт регулярки НХЛ в карьере, считают букмекеры. 1.47 – не забьет в 4 матче подряд
214 октября, 17:21
Поймай фрибет с BetBoom PAL
14 октября, 14:38
Россия ни разу не побеждала сборные из Южной Америки – 7 поражений, 4 ничьих. Тренд прервется с Боливией, уверены букмекеры
514 октября, 12:08
«Можно ждать результативной игры от обеих команд». Прогноз Ивана Павлова на матч «Трактор» – «Авангард»
14 октября, 11:17
Боливия проиграла 5 матчей подряд на выезде. 9 последних поражений в гостях – с разницей минимум в 2 мяча
114 октября, 10:45
800 000 фрибетов за NHL от BetBoom
14 октября, 10:34