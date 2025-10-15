11 295 зрителей посетили Финал WINLINE Кубка России среди женских команд

Матч прошел в воскресенье на «Мордовия Арене» в Саранске, победителем в четвертый раз в истории стал московский ЦСКА — в финале армейские футболистки переиграли «Зенит» в серии пенальти.

Матч открылся ярким предматчевым шоу с пиротехникой, а также выступлением группы RASA при поддержке школы танцев Вячеслава Тужилкина и Государственного фольклорного ансамбля «Торама».

WINLINE сделал разницу на матчах женского футбола в России.