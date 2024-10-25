«Реал» идет на большой рекорд в Ла Лиге. Чтобы повторить – надо не проиграть «Барсе», которая его и установила

Пока 42 матча подряд без поражений.

В субботу – суперматч «Реал» – «Барселона». Помимо этого – еще одна интрига: повторит ли «Реал» рекорд Ла Лиги по играм подряд без поражений?

Сейчас их 42, чтобы повторить – надо не проиграть «Барсе». И тогда будет 43 – а это рекорд, который держит как раз «Барса».

«Барселона» гораздо больше забивала, чуть чаще побеждала и реже играла всухую

У «Реала» с Карло Анчелотти серия продолжается с прошлой осени. «Барселона» с Эрнесто Вальверде тоже не проигрывала год – с весны 2017-го по весну 2018-го. Вот как все сложилось:

«Барселона» чуть чаще побеждала, чем «Реал», в том числе и крупно, и заметно результативнее играла, при этом 3+ гола она забивала в 21 матче, а мадридский клуб – в 17. Зато у «Реала» больше сухих игр.

Как они играли между собой во время этих серий: «Барселона» в своей трижды встречалась с «Реалом» – 3:2, 3:0 и 2:2, а в серии «Реала» было два матча с «Барсой» – 2:1 и 3:2.

По титулам – ровно: «Барса» в начале серии чемпионом не была, но под конец ее – досрочно выиграла титул в 2017/18, а «Реал» стал победителем Ла Лиги в прошлом сезоне.

Рекорд «Барселоны» закончился в странном матче с девятью мячами – она даже уступала по его ходу 1:5

Расклад был таким – за пару туров до конца «Барса» уже была чемпионом, и в предпоследнем матче ей предстоял выезд к «Леванте», который сидел пятым снизу, но ни за что не боролся – да, в случае победы можно было бы поглядывать, например, в десятку, но задача невылета уже была выполнена.

Вот так без задач и в отсутствие Лионеля Месси команды так порубились, что матч запомнился надолго.

«Барса», кстати, к тому моменту ни разу не проиграла в Ла Лиге и шла на другой рекорд – в сезоне без поражений: раньше команды без них если и были, то только в 1930-х годах и с 18 турами, а не с 38. В общем, оставалось не проиграть «Леванте» и «Реал Сосьедад» – так и уникальный сезон бы случился, и серия бы продлилась.

«Леванте» повел 2:0, Филиппе Коутиньо отыграл один мяч к перерыву. Но к 56-й минуте соперник уже громил «Барсу» 5:1! В течение 12 минут каталонцы отыграли сразу три гола, но большего добиться не сумели – уступили 4:5. Зато Эммануэль Боатенг (сейчас играет в Саудовской Аравии) вместе с Коутиньо оформили хет-трики.

«Странный матч, – удивился Вальверде. – Соперник был очень эффективен и наказал нас тремя отличными контратаками». А рекорд без поражений остановился на отметке в 43 матча.

Рекорд до «Барсы» – у команды, которая не стала чемпионом

Предыдущее достижение удерживалось больше 35 лет. Его автор – «Реал Сосьедад». В конце сезона-1978/79 команда уступила «Расингу», а последние шесть туров не проигрывала, хотя там были матчи в том числе с «Реалом» и «Барселоной».

А в следующем сезоне «Реал Сосьедад» не уступал 32 тура подряд – с «Барсой», например, сгоняли 4:3 и 0:0, с «Реалом» – 4:0 и 2:2. К предпоследнему туру (тогда играли 34 матча, а не 38) «Сосьедад» шел первым, опережая «Реал» на очко, но фатальный выезд в Севилью погубил чемпионские надежды – 1:2. Дублем отметился чемпион мира в составе сборной Аргентины Даниэль Бертони.

Конечно, «Реал» не упустил случая выйти в лидеры, а в последнем туре снова победил и стал чемпионом. У «Сосьедада» остался лишь беспроигрышный рекорд в 38 матчей, который зато продержался несколько десятилетий.

А пятерку рекордсменов замыкают все те же «Реал» и «Барселона» – те команды не проигрывали по 31 матчу подряд в разные эпохи: в конце 1980-х это был «Реал», в начале 2010-х – «Барса».

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Касаемо субботнего матча, букмекеры уверены в «Реале» – 75% вероятности на то, что серия продлится, и клуб догонит «Барселону» по матчам без поражений. Для этого надо не проиграть, коэффициент на этот исход – 1.33.

Матч пройдет в Мадриде, фавориты – хозяева: 1.97 на победу против 3.46 у гостей. Если «Реал» повторит рекорд, не проиграв «Барсе», то установить новый в 44 матча можно будет в гостевой игре с «Валенсией», которая на данный момент замыкает турнирную таблицу Ла Лиги. Там на непроигрыш «Реала» вообще дают 87% (коэффициент 1.15).

Но пока нужно преодолеть сопротивление «Барселоны». Матч – в субботу, 26 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce; Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press