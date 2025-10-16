89% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Спартака» над «Ростовом»
На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
89% прогнозистов в матче 12-го тура между «Спартаком» и «Ростовом» поставили на победу московского клуба. Букмекеры не так однозначны – на победу красно-белых дают коэффициент 1.61, что соответствует вероятности в 62%.
2:1 в пользу «Спартака» – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов.
Игра состоится в субботу, 18 октября. Начало – в 15:15 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
