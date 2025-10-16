Овечкин забросит меньше 30 шайб в сезоне НХЛ, считают букмекеры. За 20 сезонов в США он лишь однажды не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате

Александр Овечкин не забил в 4 матчах на старте сезона НХЛ.

Перед началом сезона букмекеры ожидали, что нападающий «Вашингтона» забьет минимум 30 голов в регулярном чемпионате. После безголевого старта от Овечкина ждут около 28 шайб – на тотал меньше 28,5 голов дают коэффициент 1.85.

40-летний россиянин за 20 сезонов в США лишь однажды не смог забить 30 голов в регулярном чемпионате. Это случилось в сезоне-2020/21, сокращенном до 56 игр из-за пандемии коронавируса – Овечкин отличился 24 раза в 45 матчах.