9 лет подряд клуб с россиянином в составе выигрывает Кубок Стэнли. 1.15 – продление тренда

Клуб с россиянином в составе выигрывает Кубок Стэнли 9 лет подряд.

«Чикаго Блэкхокс» в 2015-м – последний клуб НХЛ, выигравший Кубок Стэнли без россиян в составе.

Россияне есть в 24 клубах НХЛ из 32. Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.15 на то, что клуб с россиянином в составе снова выиграет Кубок Стэнли.

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