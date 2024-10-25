9 лет подряд клуб с россиянином в составе выигрывает Кубок Стэнли. 1.15 – продление тренда
Клуб с россиянином в составе выигрывает Кубок Стэнли 9 лет подряд.
«Чикаго Блэкхокс» в 2015-м – последний клуб НХЛ, выигравший Кубок Стэнли без россиян в составе.
Россияне есть в 24 клубах НХЛ из 32. Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.15 на то, что клуб с россиянином в составе снова выиграет Кубок Стэнли.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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