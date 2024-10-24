Дмитрий Хомуха прогнозирует гостевую победу «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

24 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/25 «Крылья Советов» – «Динамо». Своим прогнозом на игру поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

«На текущий момент «Крылья Советов» ведут борьбу за сохранение места в РПЛ, поэтому матчи на Кубок страны не являются для них приоритетными. Прогнозирую победу московского «Динамо» в основное время», – заключил специалист.

Самарский клуб занимает последнее место в группе А с 2 очками, а динамовцы с 8 очками расположилась на второй позиции. В своей последней игре «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» со счётом 2:2, а «Динамо» одержало уверенную победу над казанским «Рубином» со счётом 4:0.

Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1.7 на победу подопечных Марцела Лички в основное время.