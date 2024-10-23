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«Барселона» – «Бавария»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча ЛЧ

23 октября в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет на своем поле «Баварию». Встреча начнется в 22:00 мск.

В стартовых турах ЛЧ команды набрали по три очка. Каталонцы уступили «Монако» (1:2) и победили «Янг Бойз» (5:0), мюнхенцы разгромили загребское «Динамо» (9:2) и проиграли «Астон Вилле» (0:1).

С 2020 года «Барса» и «Бавария» встречались пять раз. Статистика очных матчей ужасающа для сине-гранатовых – пять поражений с разницей мячей 2:18. В четырех прошлых играх «Барселона» не смогла забить немецкой команде.

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Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита матча. На победу «Барселоны» предлагают коэффициент 2.65, на успех «Баварии» дают 2.55, ничья идет за 4.00.

Подстраховаться и взять победу каталонцев с форой 0 можно за 1.96, на аналогичный исход в пользу мюнхенцев дают 1.90.

Эксперты считают, что встреча будет результативной. На тотал 2.5 можно поставить за 1.40, вероятность ТБ 3.5 оценивается в 2.00.

Бетторы БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 40% от общего числа ставок на исход пришлось на «Барселону», 28% ушло на ничью, на победу «Баварии» отдано 32% ставок.

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