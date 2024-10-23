ФНС признала запрещенными каналы Юрия Хованского и JesusAVGN за рекламу онлайн-казино
Екатерина Мизулина сообщила, что страницы блогера Юрия Хованского и стримера JesusAVGN признаны запрещенными за рекламу онлайн-казино.
Ранее Лига безопасного интернета направила запросы в ФНС и Генпрокуратуру по поводу рекламы нелегального гемблинга в каналах Хованского и JesusAVGN.
«Федеральная налоговая служба приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского в связи с рекламой онлайн-казино.
Также в реестр запрещенных сайтов по аналогичной причине будет внесена и страница стримера JesusAVGN на платформе Kick. Об этом говорится в ответе ФНС в наш адрес», – написала глава ЛБИ в телеграме.
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