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ФНС признала запрещенными каналы Юрия Хованского и JesusAVGN за рекламу онлайн-казино

Екатерина Мизулина сообщила, что страницы блогера Юрия Хованского и стримера JesusAVGN признаны запрещенными за рекламу онлайн-казино.

Ранее Лига безопасного интернета направила запросы в ФНС и Генпрокуратуру по поводу рекламы нелегального гемблинга в каналах Хованского и JesusAVGN.

«Федеральная налоговая служба приняла решение о включении в единый реестр запрещенных сайтов страниц в соцсетях Telegram и Twitch блогера Юрия Хованского в связи с рекламой онлайн-казино.

Также в реестр запрещенных сайтов по аналогичной причине будет внесена и страница стримера JesusAVGN на платформе Kick. Об этом говорится в ответе ФНС в наш адрес», – написала глава ЛБИ в телеграме.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
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