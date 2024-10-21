«Лига ветеранов спорта» теперь в Башкортостане

19 октября на Форуме «Россия – спортивная держава» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Благотворительным Фондом «Созвездие Добра» и Министерством спорта Республики Башкортостан. В мероприятии принял участие заместитель министра спорта Республики Башкортостан Артем Новиков, первый вице-президент Лиги Ставок, учредитель Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская, а также заслуженные ветераны спорта.

Ветераны из Башкортостана впервые присоединились к общероссийской социальной программе «Лига ветеранов спорта», которую Фонд реализует в партнёрстве с Лигой Ставок уже 4 года.

«За это время мы смогли создать настоящее ветеранское движение, объединить 16 регионов и 800 ветеранов по всей России, передать 34 тонны здорового питания и более 2 000 сертификатов на покупку продуктов. Я рада пригласить ветеранов спорта Республики Башкортостан в нашу большую семью», – рассказала первый вице-президент «Лиги Ставок» и учредитель Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

«Наша задача – как флагманы, подхватить все то, что было сделано и преумножить это, поэтому низкий поклон фонду, нашим ветеранам и действующим спортсменам. Важно, чтобы ни один наш ветеран не остался без внимания», – отметил Артем Новиков.

«В основе программы не только адресная помощь ветеранам продуктами. В первую очередь – это общение, регулярные встречи, спортивное наставничество для молодых спортсменов, только начинающих свой путь», – добавила Ольга Журавская.

«Лига ветеранов спорта» не единственный проект, действующий в Республике. Годом ранее Фонд в партнёрстве с «Лигой Ставок» построил в Уфе многофункциональную спортивную площадку для учащихся МАОУ «Школа-интернат №3».