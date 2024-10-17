18 октября в Москве пройдет пресс-конференция о распространении лудомании в России

18 октября в пресс-центре «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Игра с долгами: Почему россияне массово становятся лудоманами?».

«По данным ВОЗ, ежегодно 350 миллионов человек в мире становятся лудоманами. За последние 10 лет число людей с зависимостью к азартным играм увеличилось на 500%. В России официальной статистики нет.

В Госдуме и Совете Федерации не на шутку озаботились борьбой с лудоманией (зависимостью от азартных игр) и разработали целый ряд инициатив. Например, штраф в один миллион рублей могут установить для тех, кто принимает ставки у несовершеннолетних.

Вторым законопроектом в пакете поправок стало требование к организаторам азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с 1 марта 2025 года обеспечить участникам азартных игр возможность личного наблюдения за развитием и исходом события, от которого зависит результат пари.

Законопроект о возможности запрета приема в букмекерских конторах и на тотализаторах ставок от участников с использованием кредитных карт также готовится к первому чтению. При этом места, где принимают ставки, не смогут располагаться по соседству с микрофинансовыми организациями.

Напомним, что в июле текущего года депутаты Госдумы предложили ввести в административный кодекс возможность самозапрета на участие в азартных играх. Для этого должен быть создан перечень граждан, которые добровольно внесли себя в стоп-лист букмекеров.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Почему россияне чаще берут микрозаймы ради ставок?

Какие суммы россияне тратят на азартные игры?

Как защитить юридически родственников лудоманов от финансовых потерь?

Насколько зависима от игр и ставок сегодня молодежь?

Можно ли вылечить лудоманию?

Как будет формироваться список лудоманов?

Выгодно ли организациям по ставкам «сдавать» лудоманов?

Запретят ли должникам по алиментам играть в азартные игры?», – сообщается на сайте НСН.

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