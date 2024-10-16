БЕТСИТИ стал титульным партнером Fight Nights

Букмекер поддержит топовые турниры по единоборствам.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала титульным партнером одного из самых известных бойцовских промоушенов Fight Nights. По условиям соглашения, нейминг букмекера получат турниры по правилам смешанных единоборств, бокса и кикбоксинга.

Первый из них пройдет 18 октября на Red Arena в Cочи. В главном бою вечера за чемпионский пояс сразятся российские бойцы Ахмед Алиев и Александр Сарнавский.

Партнерство позволит компаниям вместе создавать новые яркие проекты, крутые ивенты и популяризировать единоборства.

БЕТСИТИ и промоушен проведут множество активностей в соцсетях, совместные розыгрыши с ценными для болельщиков призами и эксклюзивные акции.

Алексей Коршков, генеральный директор букмекерской компании БЕТСИТИ:

«Наша компания активно поддерживает единоборства. В этом году мы выступаем спонсорами трансляций UFC в России. До этого сотрудничали с бойцами и крупными ивентами. В новом сезоне мы решили увеличить свое присутствие и стали партнерами Fight Nights. Этот промоушн много лет собирает лучших бойцов и проводит классные мероприятия. Уверен, турниры с нашим участием получатся еще более яркими. Вместе мы подарим праздник миллионам поклонников этого вида спорта».

Камил Гаджиев, президент промоушена Fight Nights:

«Мы очень рады такому сотрудничеству! Если не оценивать наше партнерство поверхностно и приглядеться поближе, вы поймете, что Fight Nights и БЕТСИТИ объединяет многое. Мы занимаем лидирующие позиции на рынке. И, наконец, мы любим спорт и болеем за команду, титульным спонсором которой также является БЕТСИТИ – «Динамо» Махачкала. Все эти факторы обеспечат нам комфортное сотрудничество, а для зрителей, болельщиков и игроков — новые возможности и яркие события!».

БЕТСИТИ – легальная и одна из старейших букмекерских компаний России. Букмекер принимает ставки на спорт с 2003 года.

У БЕТСИТИ около 100 клубов по всей России и огромная история успешных партнерств с крупнейшими клубами, федерациями, телеканалами и амбассадорами.

БЕТСИТИ не раз становился победителем престижных профессиональных конкурсов и премий. Компания в разные годы становилась лауреатом «Премии РБ» в номинациях «Лучший приветственный бонус», «Лучшее партнерство», «Лучшая линия» и «Лучшие коэффициенты».

В 2023 году компания выиграла премию MarSpo Awards в номинации «Лучший digital-проект в медиа» и премию «Спорт и Россия» в четырех номинациях – «Лучший спонсорский спортивный проект в СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ» и «Лучшая концепция продвижения спортивной услуги». В 2024-м БЕТСИТИ на премии «Спорт и Россия» был признан букмекерской компанией года.

БЕТСИТИ активно интегрирован в российский спорт. Компания стала титульным партнером футбольного клуба «Динамо» Махачкала. Также БЕТСИТИ – титульный партнер БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу, официальный партнер футбольных клубов «Урал», «Сочи» и женского гандбольного клуба «Ростов-Дон».