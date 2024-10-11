Греция вырвала победу у Англии на 94-й минуте. В лайве на греков давали 27.00

Сборная Греции сенсационно победила Англию (2:1) на «Уэмбли» в Лиге наций.

Греки забили победный мяч на 4-й добавленной минуте. Дубль сделал нападающий «Бенфики» Эвангелос Павлидис.

В лайве на победу Греции можно было поставить за 27.00, в прематче – за 14.00.

Греция впервые в истории обыграла Англию.

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