В 11 матчах подряд с участием «Реала» было забито 3+ мяча. 1.38 – продление тренда

«Реал» примет «Лас-Пальмас» в 20-м туре Ла Лиги.

«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.18. На «Лас-Пальмас» дают 16.00, на ничью – 8.00.

В 11 матчах подряд с участием «Реала» было забито 3+ мяча. Букмекеры уверены, что тренд продлится.

На тотал больше 2,5 голов можно поставить за 1.38. Тотал меньше 2,5 сыграет за 2.45.

Матч пройдет 19 января. Начало – в 18:15 мск.

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