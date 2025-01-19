В 11 матчах подряд с участием «Реала» было забито 3+ мяча. 1.38 – продление тренда
«Реал» примет «Лас-Пальмас» в 20-м туре Ла Лиги.
«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.18. На «Лас-Пальмас» дают 16.00, на ничью – 8.00.
В 11 матчах подряд с участием «Реала» было забито 3+ мяча. Букмекеры уверены, что тренд продлится.
На тотал больше 2,5 голов можно поставить за 1.38. Тотал меньше 2,5 сыграет за 2.45.
Матч пройдет 19 января. Начало – в 18:15 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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