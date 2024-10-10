«Локомотив» набрал больше всех очков в РПЛ при Галактионове. 9.00 – кэф на чемпионство

«Локомотив» лидирует в чемпионате России после 11 туров.

Московский клуб набрал больше всех очков в РПЛ с момента прихода Михаила Галактионова – 112. «Зенит» в этот же период заработал 111 баллов, «Краснодар» – 106.

Букмекеры дают коэффициент 8.00 на чемпионство «Локомотива» в сезоне-2024/25. Выше котируются «Краснодар» (5.00) и «Зенит» (1.60).

Ставки на Спортсе

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