«Локомотив» набрал больше всех очков в РПЛ при Галактионове. 9.00 – кэф на чемпионство
«Локомотив» лидирует в чемпионате России после 11 туров.
Московский клуб набрал больше всех очков в РПЛ с момента прихода Михаила Галактионова – 112. «Зенит» в этот же период заработал 111 баллов, «Краснодар» – 106.
Букмекеры дают коэффициент 8.00 на чемпионство «Локомотива» в сезоне-2024/25. Выше котируются «Краснодар» (5.00) и «Зенит» (1.60).
9 команд еще не побеждали в топ-5, большинство – из АПЛ. Далеко ли каждой из них до антирекордов в лигах?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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