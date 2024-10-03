«Реал» проиграл «Лиллю» в ЛЧ – 0:1. Перед матчем «сливочные» котировались явными фаворитами
«Лилль» обыграл «Реал» Мадрид во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
До матча «Лилль» котировался явным андердогом за 5.00. Единственный мяч забил Джонатан Дэвид – с пенальти за игру рукой Эдуардо Камавинга. Его гол букмекеры оценивали в 3.50. На пенальти сыграл коэффициент 2.50.
Точный счет игры зашел за 14.5.
Кубок России – безумие: три матча – три камбэка. Как это оценивали букмекеры?
Опубликовала: Венера Кравченко
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