«Реал» проиграл «Лиллю» в ЛЧ – 0:1. Перед матчем «сливочные» котировались явными фаворитами

«Лилль» обыграл «Реал» Мадрид во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

До матча «Лилль» котировался явным андердогом за 5.00. Единственный мяч забил Джонатан Дэвид – с пенальти за игру рукой Эдуардо Камавинга. Его гол букмекеры оценивали в 3.50. На пенальти сыграл коэффициент 2.50.

Точный счет игры зашел за 14.5.

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