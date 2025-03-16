  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Матч с «Рубином» точно встряхнул и разозлил «Спартак». Будет уверенная победа над «Зенитом». Прогноз Чернявского на игру
6

«Матч с «Рубином» точно встряхнул и разозлил «Спартак». Будет уверенная победа над «Зенитом». Прогноз Чернявского на игру

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит».

Автор Спортса’‘ поставил на победу «Спартака» с коэффициентом 2.50.

«Все серии когда-нибудь заканчиваются – уверен, долгожданная победа «Спартака» над «Зенитом» случится уже в воскресенье. Матч с «Рубином» точно встряхнул и разозлил команду Станковича, поэтому не сомневаюсь, что будет отличная рубка. В ней красно-белая атака должна преуспеть – вижу счет в духе 2:1. Да, будет непростая, но уверенная победа «Спартака», – считает Чернявский.

Матч пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.

Ставки на Спортсе

Прогнозы на РПЛ: Чернявский ставит на «Спартак», Дорский не верит в «Зенит»

Опубликовала: Венера Кравченко
logoДеян Станкович
Ставки на спорт
Прогнозы на футбол
logoСпартак
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«У нас есть ряд активаций, которые мы делаем только благодаря букмекеру». Замгенсека РФС о взаимодействии с беттинг-компаниями
24 минуты назад
«Арбитр Иванов не большой любитель предупреждений, но вряд ли это спасет Зделара от желтой карточки». Прогноз Дорского на матч «Спартак» – «Зенит»
127 минут назад
«Атлетико» ни разу не проиграл дома в этом сезоне Ла Лиги. Букмекеры считают, что серия прервется в матче с «Барселоной»
140 минут назад
«Аталанта» одержала дома всего одну победу в 2025 году. 2.85 – проиграют «Интеру»
1сегодня, 07:11
«Арсенал» принимает «Челси» в АПЛ – ставьте без риска с бонусом от FONBET
сегодня, 07:00Реклама
У «Краснодара» лишь одна победа в гостях над «Ростовом» за последние 10 лет. Букмекерам дают командам равные шансы в 21-м туре РПЛ
7сегодня, 06:32
«Арсенал» – явный фаворит против «Челси». «Канониры» не проигрывают «синим» с 2021 года
сегодня, 06:15
В Бразилии еще 30 букмекеров получили постоянные лицензии. С 1 января в стране работает регулируемый беттинг-рынок
вчера, 19:38
«Локомотив» победил «Динамо» дома впервые с 2017 года – 2:1. «Бело-голубые» забивают в гостях не больше одного гола в 7 матчах подряд
2вчера, 18:35
«Оклахома» стала новым букмекерским фаворитом на чемпионство в НБА. «Бостон» – второй, «Кливленд» – третий
9вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Выход «Рапида» в 1/4 финала Лиги Конференций принес клиенту Дома Спорта Лига Ставок 9 024 947 рублей
1вчера, 16:12Промо
Матч молодежного чемпионата Португалии лишил клиента БК Мелбет возможности сорвать куш
вчера, 16:07Промо
Игроки БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом встречи с «Челси» в главном матче тура АПЛ
вчера, 14:31Промо
Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в главном матче тура РПЛ
вчера, 09:29Промо
300 000 фрибетов за КХЛ
14 марта, 14:15Промо
Основатель Alikson Group Гасан Мустафаев рассказал о масштабном обновлении Alikson Team перед юбилейным сезоном Лига Ставок Media Basket
14 марта, 12:58Промо
Победитель розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET сделал предложение своей девушке прямо на льду Фетисов Арены
14 марта, 10:59Промо
Ян Непомнящий об итогах BetBoom Media Chess: «Пилотный выпуск шоу получил отличные просмотры. Аудитория стримеров смогла познакомиться с шахматами»
14 марта, 07:20Промо
Клиент Мелбет проснулся миллионером после первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов
13 марта, 15:33Промо
Решающие матчи LAN-стадии турнира «Мелбет Медийной Лиги CS2»
13 марта, 14:17Промо