«Матч с «Рубином» точно встряхнул и разозлил «Спартак». Будет уверенная победа над «Зенитом». Прогноз Чернявского на игру

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит».

Автор Спортса’‘ поставил на победу «Спартака» с коэффициентом 2.50.

«Все серии когда-нибудь заканчиваются – уверен, долгожданная победа «Спартака» над «Зенитом» случится уже в воскресенье. Матч с «Рубином» точно встряхнул и разозлил команду Станковича , поэтому не сомневаюсь, что будет отличная рубка. В ней красно-белая атака должна преуспеть – вижу счет в духе 2:1. Да, будет непростая, но уверенная победа «Спартака», – считает Чернявский.

Матч пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.

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