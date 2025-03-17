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Россиянин выиграл 4,2 млн рублей благодаря голу Мартинса за несколько секунд до перерыва в матче «Спартак» – «Зенит»

Клиент БК PARI выиграл более 4 миллионов рублей на матче «Спартак» – «Зенит» (2:1).

Беттор поставил 1,2 миллиона рублей на победу московского клуба в первом тайме матча РПЛ с коэффициентом 3.50.

Ставка россиянина сыграла благодаря голу полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса за несколько секунд до перерыва. Игрок получил выигрыш в размере 4,2 миллиона рублей.

На 90-й минуте Мартинс оформил дубль и принес «Спартаку» победу над «Зенитом».

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Как отличаются новые расклады на гонку в РПЛ: Opta верит в «Краснодар», букмекеры не сбрасывают «Зенит»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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