Россиянин выиграл 4,2 млн рублей благодаря голу Мартинса за несколько секунд до перерыва в матче «Спартак» – «Зенит»
Клиент БК PARI выиграл более 4 миллионов рублей на матче «Спартак» – «Зенит» (2:1).
Беттор поставил 1,2 миллиона рублей на победу московского клуба в первом тайме матча РПЛ с коэффициентом 3.50.
Ставка россиянина сыграла благодаря голу полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса за несколько секунд до перерыва. Игрок получил выигрыш в размере 4,2 миллиона рублей.
На 90-й минуте Мартинс оформил дубль и принес «Спартаку» победу над «Зенитом».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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