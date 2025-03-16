«Спартак» котируется фаворитом против «Зенита» в РПЛ впервые за 6 лет

«Спартак» сыграет дома с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают «Спартаку». На «красно-белых» можно поставить с коэффициентом 2.70. Победа «Зенита» оценивается в 3.00, ничья – в 3.10.

«Красно-белые» стали котироваться фаворитами после красной карточки Вендела. Полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0).

Таким образом, «Спартак» идет фаворитом против петербуржцев впервые с сезона-2018/19.

Матч пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.

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