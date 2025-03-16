У «Краснодара» лишь одна победа в гостях над «Ростовом» за последние 10 лет. Букмекерам дают командам равные шансы в 21-м туре РПЛ
«Ростов» примет «Краснодар» в 21-м туре Мир РПЛ.
Букмекеры не смогли выбрать фаворита матча. На победу каждой из команд можно поставить с коэффициентом 2.70. Ничья оценивается в 3.60.
С 2015 года «Ростов» уступил дома «Краснодару» лишь однажды – в 30-м туре РПЛ-2020/21 (1:3). Если в предстоящем матче ростовчане как минимум не проиграют, зайдет коэффициент 1.50.
Чаще всего матчи между этими соперниками в Ростове-на-Дону завершались вничью – 8 игр из 15.
Матч пройдет 16 марта и начнется в 17:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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