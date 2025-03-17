Гурцкая угадал точный счет в матче «Атлетико» – «Барселона» (2:4) с коэффициентом 40.00
Тимур Гурцкая угадал точный счет в матче «Атлетико» – «Барселона» (2:4).
«Я скажу, что я думаю, но сейчас здесь будут два человека в инфаркте лежать… 2:4 – победа «Барселоны», – сказал агент в шоу «Это футбол, брат» перед игрой 28-го тура Ла Лиги.
Перед игрой на победу каталонцев со счетом 4:2 давали коэффициент 40.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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