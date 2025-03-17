Около 25 тысяч россиян навсегда запретили себе делать ставки на спорт (ЕЦУПИС)
Десятки тысяч россиян установили самоограничения на осуществление ставок в сервисе «Ответственная игра».
По данным ЕЦУПИС, с начала работы сервиса опцией самоограничения воспользовались более 70 тысяч игроков. Около 25 тысяч бетторов навсегда запретили себе делать ставки на спорт.
Отмечается, что наиболее популярный вид ограничения – лимит суммы операций на определенный период.
Сервис «Ответственная игра» начал работу в октябре 2023-го. Он позволяет игрокам установить ограничения по суммам депозитов или запретить их на определенный срок у всех легальных российских букмекеров в одном месте.
В личном кабинете ЦУПИСа каждый игрок может ограничить размер максимального депозита, размер операции за определенный период, а также любую активность. Самоисключение возможно как на определенный период, так и навсегда.
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