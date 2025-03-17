Игрок «Урала» Егор Мосин получил получил награду за БЕТСИТИ Лучший гол первого круга

Специальный приз защитнику вручил начальник команды Владимир Калашников перед первым весенним домашним матчем екатеринбуржцев с «Черноморцем».

Болельщики «Урала» голосовали за лучший гол первой части сезона в телеграм-канале клуба и на официальной странице во ВКонтакте. Конкуренцию хитрому удару Мосина в ворота «Тюмени» составил мощный гол Юрия Железнова в игре с «Чайкой». В телеграм-канале эти мячи набрали одинаковое количество голосов, а в ВК чуть больше болельщиков проголосовало за Егора.

Видео гола можно посмотреть здесь.

После вручения специального багета с именной футболкой защитник снова забил — уже на 6-й минуте матча с «Черноморцем» открыл счет и помог уральцам одержать победу (2:1), которая вернула команду в зону стыков.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 13 матчей в Первой лиге, забил два мяча и отдал три голевые передачи.